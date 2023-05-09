



Посол США в Израиле Том Найдс покинет свой пост летом

Посол США в Израиле Том Найдс покинет свой пост этим летом после почти двух лет пребывания в должности.



Об этом сообщает Axios во вторник со ссылкой на двух официальных лиц США.



Во время рабочего визита в Вашингтон на прошлой неделе Найдс проинформировал госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Эндрю Салливана о своих планах завершить свой срок на посту посла. За несколько часов до операции в Газе Найдс сообщил о своем решении высокопоставленным чиновникам в офисе Нетаниягу. Его заместитель Стефани Халет будет временно исполнять обязанности.



Представитель посольства подтвердил Israel National News, что Найдс покинет свой пост этим летом: "Да, это правда, что сегодня утром посол Найдс встретился со своим высшим руководством, чтобы сообщить им о своем намерении уйти в отставку этим летом".





