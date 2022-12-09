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Посол США в Израиле приветствовал "неразрывную связь" двух стран
09.12.2022 17:16 Ольга Белозерова

Посол США в Израиле приветствовал "неразрывную связь" двух стран

Посол США в Израиле Том Найдс приветствовал "неразрывную связь" между двумя государствами, однако, он отметил, что критика является важнейшей частью отношений между странами.

Такое мнение Найдс выразил, когда рассуждал о формирующемся правительстве, сообщает Ynet.

"Мы будем говорить и говорить, когда считаем, что наши общие ценности путаются, и это то, что делают друзья", - заверил дипломат.

Ранее посол заявил, что он хотел бы судить о новых членах правительства по их "действиям, а не по тому, что, как мы думаем, произойдет". 

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