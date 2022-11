Посол США в Израиле поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Посол США в Израиле Том Найдс позвонил лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах в Кнессет.



"Я поздравил его с победой и сказал, что с нетерпением жду совместной работы, чтобы сохранить неразрывную связь", - написал Найдс о разговоре с Нетаниягу.





Good call just now with Benjamin @Netanyahu. I congratulated him on his victory and told him I look forward to working together to maintain the unbreakable bond. 🇺🇸 🤝🇮🇱