



Посол США в Израиле о Смотриче: я бы выбросил его из самолета

В администрации президента США Джо Байдена были крайне возмущены словами министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что деревню Хавара "нужно стереть с лица земли".



Как известно, Смотрич планирует отправиться в Вашингтон, чтобы посетить конференцию финансовой организации Israel Bonds. Встреч с американскими официальными лицами не намечается, поскольку он стал "персоной нон грата стероидах", о чем говорят высокопоставленные источники.



Такой бойкот израильского министра поддерживает поддерживает и посол США в Израиле Том Найдс. По данным 12-го канала, американский дипломат пошел дальше обычного "возмущения и обеспокоенности", сделав крайне жесткое заявление в отношении министра.



"Я действительно зол на него. Он дурак. У него рейс в Вашингтон, и если бы я мог, я бы выбросил его из самолета", - сказал Найдс.



Журналисты 12-го канала связались с посольством США в Израиле, однако там предпочли воздержаться от комментариев по поводу слов дипломата.



