



Посол США в Израиле: Мы будем бороться с любой попыткой аннексии

Посол США Том Найдс в четверг утром предупредил о возможности того, что следующее правительство попытается аннексировать территории в Иудее и Самарии. Выступая на радио "Решет Бет", Найдс сказал, что правительство США будет бороться с любой попыткой сделать такой шаг, и уточнил: "Соединенные Штаты и большинство Арабских стран выступают против аннексии".



Что касается председателя "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира и его назначения министром в следующем правительстве Биньямина Нетанияиу, Найдс сказал, что только после того, как правительство будет сформировано, будет принято решение относительно дискурса по этому вопросу.



Слова посла были ответом на заявление депутата от "Ликуд" Ярива Левина, который сказал: "Мы были всего в шаге от применения суверенитета в Иудее и Самарии. Я надеюсь, что мы будем меньше говорить и больше делать, чтобы двигаться в этом направлении".



Левин имел в виду тот единственный головокружительный день 28 января 2020 года, когда бывший президент Трамп, похоже, дал приехавшему с визитом премьер-министру Нетаниягу зеленый свет на применение израильского закона о еврейских поселениях в Иудее и Самарии.



Относительно того, будет ли он разговаривать с Бен-Гвиром, посол Найдс сказал, что не будет делать "драконовских заявлений" и подождет, чтобы увидеть, "какие позиции займут стороны, что они будут говорить и как действовать".

