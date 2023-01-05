



Посол США: "Указывать израильтянам - это не наша работа"

Посол Соединенных Штатов в Израиле Том Найдс поговорил с израильской журналисткой Иланой Даян.



В ходе беседы он приуменьшил опасения по поводу того, что израильской демократии грозит опасность.



"Демократия может многое выдержать, и поэтому она такая живая. Наша работа не в том, чтобы указывать израильтянам, что делать; наша работа состоит в том, чтобы поддерживать крепкие отношения и выражать обеспокоенность по поводу общих ценностей, которые у нас есть. Когда Израиль делает то, что, по нашему мнению, противоречит этим общим ценностям, я выражаю свое мнение", - сказал американский дипломат.