



Посол США "расстроен" планами по отмене гей-парада в Иерусалиме

Посол США в Израиле Том Найдс выразил тревогу в свете возможной отмены гей-парада в Иерусалиме, сообщает Times of Israel.



"Я был очень расстроен, когда услышал, как кто-то, у кого потенциально есть серьезная работа, говорит об отмене гей-парада", - сказал Найдс в среду, выступая на конференции в Тель-Авиве.



Заявление посла прозвучало после того, как на прошлой неделе лидер партии "Ноам" Ави Маоз сказал, что он позаботится об упразднении "Парада гордости", назвав ежегодное мероприятие "беспорядочным парадом мерзости".



Том Найдс подчеркнул, что он участвовал в парадах гордости в Иерусалиме и Тель-Авиве в этом году и планирует сделать это снова в следующем.



Он также повторил позицию, изложенную госсекретарем США Энтони Блинкеном в отношении нового правительства, заявив, что "будет судить этих парней по действиям, а не по тому, что, по нашему мнению, может произойти".