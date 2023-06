Посол США приравнял палестинских боевиков к жертвам израильского террора

Посол США в Израиле Том Найдс вызвал бурю негодования, приравняв палестинских боевиков, убитых ЦАХАЛом, к жертвам израильского террора.



“Глубоко обеспокоен гибелью и ранениями мирных жителей, которые произошли в ПА за последние 48 часов, в том числе среди несовершеннолетних. Молимся за семьи, оплакивающие потерю близких или оказывающие помощь раненым”, – написал Найдс в Twitter, вероятно, ссылаясь на шесть палестинцев, убитых вчера в ходе рейда ЦАХАЛа на Дженин, и четырех израильтян, убитых сегодня в результате теракта возле поселения Эли в Самарии.





Deeply concerned about the civilian deaths and injuries that have occurred in the West Bank these past 48 hours, including that of minors. Praying for the families as they mourn the loss of loved ones, or tend to those injured.