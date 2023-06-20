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Том Найдс
20.06.2023 21:54 Наталья Богинская

Посол США приравнял палестинских боевиков к жертвам израильского террора

Посол США в Израиле Том Найдс вызвал бурю негодования, приравняв палестинских боевиков, убитых ЦАХАЛом, к жертвам израильского террора.

“Глубоко обеспокоен гибелью и ранениями мирных жителей, которые произошли в ПА за последние 48 часов, в том числе среди несовершеннолетних. Молимся за семьи, оплакивающие потерю близких или оказывающие помощь раненым”, – написал Найдс в Twitter, вероятно, ссылаясь на шесть палестинцев, убитых вчера в ходе рейда ЦАХАЛа на Дженин, и четырех израильтян, убитых сегодня в результате теракта возле поселения Эли в Самарии.

Среди убитых палестинцев было несколько боевиков террористических группировок.

Среди тех, кто критикует Найдса,  бывший глава Антидиффамационной лиги Эйб Фоксман.

“Неудачное заявление лучшего друга и союзника Израиля. Это граничит с моральной эквивалентностью!” – ответил Фоксман.

Позже Нидес опубликовал второй более конкретный твит.

“Я самым решительным образом осуждаю сегодняшнее бессмысленное убийство четырех невинных израильтян – мое сердце с членами их скорбящих семей”, – написал он.

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