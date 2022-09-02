



Посол США посетит похороны Михаила Горбачева

Посол США в России Джейк Салливан посетит похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, который умер ранее на этой неделе.



Информацию об участии Салливана в церемонии сообщают РИА-Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.



Напомним, что похороны Горбачева состоятся завтра, 3 сентября. Им будет предшествовать церемония прощания.



Президент РФ Владимир Путин не явится на похороны. Он простился с бывшим лидером СССР в индивидуальном порядке.