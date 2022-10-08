



Посол США о сделке между Израилем и Ливаном: "Мы добьемся этого"

Посол США в Израиле Том Найдс отверг заявления о том, что сделка между Израилем и Ливаном по демаркации морской границы является капитуляцией "Хизбалле".



Таким образом американский дипломат ответил сразу нескольким критикам сделки, среди которых экс-посол Дэвид Фридман и лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу, сообщает Ynet.



По поводу того, что заключение сделки является капитуляцией, посол Найдс сказал: "Это нелепо".



Он также отверг аргументы своего предшественника Дэвида Фридмана, который написал, что дивиденды от спорных морских газовых месторождений пойдут "100% в Ливан и 0% в Израиль".



"Я с огромным уважением отношусь к Дэвиду и никоим образом не критикую его. Однако это неправильно. Фактически, бывший премьер-министр Нетаниягу также поддержал очень похожую сделку несколько лет назад", - заявил Найдс.



Посол США по-прежнему считает, что можно преодолеть разногласия и достичь соглашения, несмотря на внесенные в последнюю минуту изменения Ливаном и растущую критику со стороны израильской оппозиции.



"Я совершенно уверен, что мы добьемся этого. Очевидно, что мы никоим образом не будем поддерживать что-то, что создаст угрозу безопасности государства Израиль или поставит Израиль в невыгодное положение", - подчеркнул дипломат.



Том Найдс подчеркнул, что Америка играет роль честного посредника, и категорически отверг предположения о том, что предлагаемая сейчас сделка существенно отличается от той, что обсуждалась в прошлом, когда Нетаниягу занимал пост премьер-министра.



"Реальность такова, что основа та же, и в конечном итоге преимущества будут такими же, как и несколько лет назад", -сказал он.