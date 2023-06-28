



Посол США: Нетаниягу не продолжит судебную реформу из-за “драматической” реакции

Посол США Том Найдс заявил во вторник, что не верит, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в одностороннем порядке продвинет весь свой законодательный пакет для капитального ремонта судебной системы.



“Я не верю, что они будут принимать все эти законы в одностороннем порядке. Я надеюсь, что они не поступят так, потому что реакция будет весьма драматичной”, – сказал Найдс во время виртуального мероприятия, организованного Еврейским демократическим советом Америки, посвященного размаху протестов против судебной реформы в последние месяцы.



Далее Найдс утверждал, что судебная реформа “никогда не был главной целью Нетаниягу, когда он стал премьер-министром. У его партнеров по коалиции другая цель”, но премьер больше заинтересован в борьбе с Ираном и заключении соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Комментируя движение протеста против судебной реформы, посол США сказал, что оно демонстрирует, что “демократия в Израиле жива и здорова”, и подчеркнул, что никто не был арестован и что не было нанесено никакого ущерба имуществу.



Найдса спросили об отсутствии приглашения из Белого дома, и он ответил, что “оно когда-нибудь придет”, избегая при этом вдаваться в подробности и указав, что Нетаниягу “уже бывал в Овальном кабинете больше, чем любой другой иностранный лидер”.



Отвечая на вопрос об усилиях администрации по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, Найдс сказал, что Байден поручил своим самым старшим советникам попытаться “посмотреть, есть ли возможность” заключить сделку, и “был готов потратить некоторые политические капиталы” в процессе.



Найдс признал, что это сложная задача, но убежден, что “стоит попробовать”, поскольку это принесет пользу всем вовлеченным сторонам и будет означать, что Израиль заключит мир с “большой частью мусульманского мира”.



Посол сообщил о ряде мер, которые он помог принять для улучшения условий жизни палестинцев – увеличение часов работы перекрестка Алленби между ПА и Иорданией, расширение доступа к сотовой связи 4G для палестинцев, увеличение финансирования больницы Восточного Иерусалима, расширение доступа к топливу и электричеству в ПА и в Газе. Большинство этих инициатив еще предстоит завершить, но Найдс “работает над тем, чтобы они достигли финишной черты в ближайшие месяцы”.



Посланник настаивал на том, что администрация Белого дома по-прежнему поддерживает решение о создании двух государств, но утверждал, что условия еще не созрели для его реализации, и что тем временем следует предпринять шаги для улучшения жизни палестинцев.