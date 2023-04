Посол США: мы не забудем храбрецов, отдавших свою жизнь за Израиль

Посол США в Израиле Том Найдс выступил по случаю Дня памяти павших воинов.



Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.



"Мы должны помнить храбрых служителей Израиля, отдавших свои жизни за свою страну, и всех жертв терроризма", - сказал он.





As we pause today for the morning siren to mark Yom HaZikaron, Israel’s Memorial Day, let us remember the brave Israeli service members who gave their lives for their country and all victims of terrorism. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/xs6oslOtRn