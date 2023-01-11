



Посол США: "Израильтяне не хотят, чтобы их поучала Америка"

Посол США в Израиле Том Найдс отрицал, что администрация Байдена будет бойкотировать министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Дипломат в то же время подчеркнул, что его основным контактным лицом в новом правительстве Израиля будет премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Об этом Найдс заявил в интервью корреспонденту Kan 11 News Гили Коэну.



"Я взаимодействую с премьер-министром. Премьер-министр, как он сказал всем нам, очень крепко держит руль в своих руках. Вот с кем мы имеем дело. Я не говорю, что мы не собираемся встречаться с людьми или не собираемся встречаться с людьми. Мой собеседник - премьер-министр и аппарат премьер-министра. Он возглавляет правительство", - сказал американский посол.



Затем Коэн спросил, проводится ли бойкот против Бен-Гвира в США или других западных странах.



Найдс сказал: "Бойкота нет. Я не бойкотирую. Это не то, что я делаю. Мы собираемся работать с израильским правительством. Это демократически избранное правительство. 72% израильтян явились [для голосования] в пятый раз за два года. Это замечательно".



На вопрос, намерен ли он сотрудничать с каждым министром в новом правительстве, Найдс ответил: "Мы будем работать со всеми, но в принципе я буду работать с премьер-министром".



О судебных реформах министра юстиции Ярива Левина Найдс сказал: "Я здесь не для того, чтобы вмешиваться в судебный процесс в Израиле. Израильтяне не хотят, чтобы Америка поучала их. У нас есть общие ценности. Мы позволим израильской общественности выразить свою поддержку или тревогу. Это зависит от них. Соединенные Штаты не вправе комментировать судебные проблемы, с которыми они сталкиваются".