



Посол сравнил бойню в Израиле с войной Судного дня и 11 сентября

Посол Израиля Михаил Бродский прокомментировал захват ХАМАСом заложников в Израиле.



Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "РБК-Украина". В ответ на вопрос о том, перехватил ли Израиль инициативу, тот ответил:



"По поводу инициативы вы правы, но по поводу шока – конечно, Израиль до сих пор находится в шоке, потому что потерять такое огромное количество и военных и гражданских людей для такой небольшой страны – это колоссальный шок и колоссальная трагедия. Думаю, еще долго Израилю придется зализывать раны. И еще важно, что в руках ХАМАСа находятся, скорее всего, более сотни заложников, это существенно осложняет ситуацию", - сказал он.



По словам дипломата, среди заложников есть и женщины, и дети, что является колоссальной травмой для Израиля, которую уже "можно сравнить с травмой войны Судного дня".



"Другое сравнение, которое я видел часто и которое, наверное, имеет право на существование – сравнение с 11 сентября, когда был совершен чудовищный теракт против США, нечто подобное ощущают в Израиле", - добавил он.