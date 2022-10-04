



Посол: слухи о мощном российском лобби в Израиле сильно преувеличены

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский отрицает слухи о мощном российском лобби в Еврейском Государстве.

Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК-Украина.

"Слухи о мощном российском лобби в Израиле сильно преувеличены. Никакого российского лобби в Израиле нет. Есть интересы Израиля и есть забота о безопасности и граждан Израиля, и военных – Армии обороны Израиля", - сказал он.

По словам Бродского, Россия сегодня играет значительную роль на Ближнем Востоке. Часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.

"Не секрет, что у нас есть диалог с РФ, есть канал коммуникаций по военно-стратегическим вопросам, которые касаются Ближнего Востока и ближайших нам стран, прежде всего Сирии. С Россией мы также обсуждаем иранский вопрос. И любой неосторожный шаг с нашей стороны может навредить этому диалогу, нанести ущерб, который, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля. Ни одно правительство Израиля не пойдет на такой шаг, потому что оно понимает всю ответственность, которую ему придется нести", - подчеркнул он.