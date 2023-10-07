



Посол сказал, возможна ли эвакуация украинцев из Израиля

В настоящее время нет технической возможность для того, чтобы эвакуировать граждан Украины из Израиля, который подвергается массированным атакам палестинских террористов из Газы.



Такое заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.



"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как раньше сказал президент и посольство, люди должны находиться в максимально безопасных местах и выполнять инструкции, которые поступают от правительства", - сказал Корнийчук.



По его словам, поступают обращения от украинцев как от тех, кто живет на территории Израиля, так и тех, кто находится в Палестинской автономии. Посол отметил, что в самой Газе проживает около 1000 граждан, стоящим на консульском учете. Несколько украинских семей, чьи рейсы из Израиля были отменены, размещены в гостиницах Тель-Авива.



Дипломат озвучил оптимистичный прогноз относительно того, что силы безопасности Израиля смогут взять ситуацию под контроль ближе к сегодняшнему вечеру, 7 октября.