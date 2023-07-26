



Посол: Си Цзиньпин с нетерпением ждет визита Нетаниягу

Китайский лидер Си Цзиньпин с нетерпением ждем визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Пекин.



Об этом главе израильского правительства сказал посол Китая во время встречи.



"Посол сказал, что китайский лидер с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в конце этого года в Пекине", — сообщили в канцелярии премьер-министра.



Изначально поездка Нетаниягу в Китай была запланирована на июль. По словам источников, вероятнее всего, она все же состоится в октябре.

