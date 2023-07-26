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Посол: Си Цзиньпин с нетерпением ждет визита Нетаниягу
26.07.2023 17:06 Алина Груднева

Посол: Си Цзиньпин с нетерпением ждет визита Нетаниягу

Китайский лидер Си Цзиньпин с нетерпением ждем визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Пекин.

Об этом главе израильского правительства сказал посол Китая во время встречи.

"Посол сказал, что китайский лидер с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в конце этого года в Пекине", — сообщили в канцелярии премьер-министра.

Изначально поездка Нетаниягу в Китай была запланирована на июль. По словам источников, вероятнее всего, она все же состоится в октябре.
 

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