Посол: Си Цзиньпин с нетерпением ждет визита Нетаниягу
Китайский лидер Си Цзиньпин с нетерпением ждем визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Пекин.
Об этом главе израильского правительства сказал посол Китая во время встречи.
"Посол сказал, что китайский лидер с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в конце этого года в Пекине", — сообщили в канцелярии премьер-министра.
Изначально поездка Нетаниягу в Китай была запланирована на июль. По словам источников, вероятнее всего, она все же состоится в октябре.