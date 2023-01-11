



Посол США в Израиле: вопрос о безвизовом въезде решится в ближайшие недели

Посол Соединенных Штатов в Израиле Томас Найдс прокомментировал в интервью каналу КАН усилия Израиля по присоединению к программе безвизового въезда.



В интервью Гили Коэн, которое транслировалось в вечерних новостях на канале "Кан 11", он предположил, что в ближайшие недели будет получен ответ на вопрос, выполняет ли Израиль условия, поставленные американцами.



По его словам, "есть много других вещей, которые находятся под контролем Израиля. С того момента, как это произойдет, законодательство должно быть завершено быстро, это очень важно".



Нейдес добавил и подчеркнул: "Взаимность также должна быть четкой. Чтобы арабо-палестинские американцы могли свободно путешествовать, как это и должно быть. И это будет частью программ безвизового въезда".