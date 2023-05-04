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Посол России в США: Мы ответим на украинскую атаку на Кремль когда сочтем нужным
04.05.2023 09:33 Евгения Маркова

Посол России в США: Мы ответим на украинскую атаку на Кремль когда сочтем нужным

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия "даст ответ на террористический выпад Украины" в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтёт необходимым, пишет ТАСС.

"Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым", — подчеркнул Антонов.

Он отметил, что ответ будет дан в соответствии с оценками угрозы, созданной для российского руководства.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.

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