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Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае "настоящей войны"
18.09.2022 07:18 Аркадий Бочаровский

Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае "настоящей войны"


Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что переход Москвы от спецоперации к настоящей войне будет означать для Киева конец существования. Об этом он рассказал газете Expressen.

Таким образом дипломат объяснил разницу между спецоперацией на Украине и войной. По его словам, Россия может "захватить Украину за очень короткое время".

Посол сказал: "Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро".

Татаринцев также выразил уверенность в победе Москвы. "Побеждает Россия. Так себе и запишите", — посоветовал он шведским репортерам.

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