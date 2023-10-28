



Посол: РФ не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАСа

Официальные Иерусалим и Москва проведут переговоры по поводу деталей нашумевшего визита в Россию делегации ХАМАС.



Об этом в комментарии "РИА Новости" сказал израильский посол в РФ Александр Бен-Цви.



"Россия нас пока не проинформировала", - сказал дипломат, имея в виду итоги визита.



По словам Бен-Цви, контакты Израиля и России по этому и другим вопросами будут продолжены.



Делегация ХАМАСа с членом политбюро Мусой Абу Марзуком во главе приехала в Москву 26 октября, что вызвало гнев в Израиле. В МИД страны призвали РФ немедленно изгнать террористов. Позже стало известно о том, что члены ХАМАСа обсуждали дальнейшую судьбу заложников с российской стороной.

