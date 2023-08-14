



Посол прокомментировал заявления СМИ об отмене безвизового режима с Израилем

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о намерении украинских властей отменить безвизовый режим для граждан Израиля. Он добавил, что речь шла о приостановлении из-за ряда проблем, связанных с прибытием паломников на празднование Рош ха-Шана в Украину, пишет Радио Свобода.



Посол рассказал, что в этом году ожидается прибытие из Израиля не менее 20 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани и других местах. Он подчеркнул, что посольство выразило свою обеспокоенность по этому поводу, поскольку в 2022-м во время военных действий, несмотря на предостережения украинской стороны, в страну приехало более 20 тысяч человек.



"Мы говорим о том, что не можем гарантировать безопасность от ракет и дронов... Мы об этом открыто говорим в диалоге с израильским правительством. Посольство настаивает на том, что если вы по определенным причинам не хотите выделять или продавать средства ПВО, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы захотите защитить своих. Это логично", - подчеркнул Корнийчук.



По его словам, Украина публично заявляла, что хочет сотрудничать с Иерусалимом в вопросах защиты гражданского населения, а именно предоставление или покупку израильских средств ПВО, которые "никогда не выставляются на передовой, и захвачены врагом фактически не могут".



"Сейчас, накануне Рош ха-Шана, снова поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене (безвизового режима, – ред.). В любом случае рассматривался вопрос о приостановлении. То есть, межправительственное соглашение никто не собирался отменять", - заявил Корнийчук.



На днях ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует отменить безвизовый режим для граждан Израиля, а также добиться исключения представителя этой страны из дипломатических встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины (встречи в формате "Рамштайн").