



Посол об ордере на арест Путина: у Израиля скептическое отношение

Израиль скептически относится к решениям таких инстанций, как Международный уголовный суд в Гааге.



Такое заявление, комментируя ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сделал посол Израиля Михаэль Бродский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.



"Вы знаете, я должен сказать, что со стороны Израиля есть довольно осторожное отношение к таким международным инстанциям, потому что в свое время были попытки наложить санкции и на израильских офицеров, и на израильских лидеров: в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому в данном случае у нас отношение довольно скептическое: не к данному конкретному решению, а к инстанциям, которые эти решения принимают. В том числе Международный уголовный суд и другие международные инстанции", - подчеркнул он.



По словам Бродского, это связано с личным восприятием Израиля с учетом внутренней и ближневосточной ситуации, а также попыток арабских стран и палестинцев использовать международное давление и международные организации против страны.



"Поэтому мы в данном случае не можем смотреть на это объективно: потому что, конечно, мы думаем о наших интересах, о том, как эти организации действуют в отношении Израиля", - пояснил он.



