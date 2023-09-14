



Посол ОАЭ: де-факто идет аннексия Иудеи и Самарии, но мы не можем ее остановить

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсеф аль-Отайба заявил в среду, 13 сентября, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу участвует в процессе фактической аннексии Иудеи и Самарии и что страны, обдумывающие нормализацию отношений с Израилем, должны остановить этот процесс. На мероприятии в Вашингтоне, посвященном трехлетней годовщине Авраамовых соглашений, Отайбу спросили об отношении Эмиратов к политике израильского правительства в Иудее и Самарии, которую критики называют “фактической аннексией”.



“Это происходит невидимым образом, и это сделает возвращение к решению о двух государствах еще более сложным”, – ответил Отайба.



Отайба, который возглавил переговоры о нормализации отношений в ОАЭ, оказался одним из первых правительственных чиновников, публично заявивших об ограниченном характере согласия Израиля отложить планы аннексии.



“Наша сделка была заключена на определенный периоде времени, и этот период почти истек, поэтому у нас нет возможности использовать решения, принятые за его пределами”, – сказал посол Эмиратов. “В данный момент ОАЭ мало что могут сделать, чтобы сформировать то, что происходит внутри Израиля”.



Отайба пояснил, что, хотя сделки, подобные той, которую ОАЭ заключили с Израилем, могут дать сторонам “больше пространства для дипломатии и решения двух государств”, израильско-палестинское мирное соглашение, в конечном итоге, должно исходить от самих сторон и потребует от лидеров дальновидности.

Также во время дискуссии на мероприятии посол Эмиратов подчеркнул, как быстро – всего за три года – удалось развить связи между Израилем и ОАЭ.

По словам Отайбы, страны перешли от отсутствия прямых рейсов к 152 прямым рейсам каждую неделю. Товарооборот между двумя странами составляет 3 миллиарда долларов в год и, как ожидается, вырастет до 10 миллиардов долларов в год.