



Посол Молдовы протестует против “невежественных” комментариев депутата ШАС

Посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман направил резкое письмо депутату ШАС Инону Азулаю после того, как он сделал уничижительные комментарии в адрес восточноевропейской нации.



Выступая вчера на пленуме Кнессета, лидер партии НДИ Авигдор Либерман сказал, что “Виленский Гаон изучал математику и астрономию в свободное время”.

Парируя ему, Азулай назвал Либермана “невеждой из Молдовы”, где Либерман родился и вырос.



“Я не мог проигнорировать такое необоснованное заявление в адрес моей страны. Я призываю вас воздерживаться от подобных заявлений в будущем”, – говорится в письме Ройтмана к депутату Кнессета.



"Использование такого языка неприемлемо, особенно в свете сотен лет общей истории между молдавским народом и еврейским народом", – уверен посол.