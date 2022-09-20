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Посол: "Королева была осведомлена о том, что происходит в Израиле"
20.09.2022 08:13 Ольга Белозерова

Посол: "Королева была осведомлена о том, что происходит в Израиле"

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели рассказала, что когда она в последний раз встречалась с королевой Елизаветой около года назад, королева проявила большой интерес к тому, что происходит в Израиле.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Дипломат рассказала: "Королева всегда удивляла людей своей остротой. Ей тогда было 94 года, и даже в этом возрасте она была такой остроумной и остроумной, с большим изяществом и личным обаянием. Она была прекрасно осведомлена о том, что происходит в Израиле, и даже спросила меня, почему у нас так много избирательных кампаний. Я чувствовала, что она действительно заинтересована". 

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