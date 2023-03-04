



Посол Катара посетит Газу

Посол Катара Мохаммад аль-Эмади прибудет в Газу в понедельник. Об этом сообщил Ynet в пятницу вечером со ссылкой на палестинские СМИ.



Согласно сообщению, Аль-Эмади, который возглавляет катарский комитет по восстановлению Газы, проведет встречи с местными и международными официальными лицами, а также ознакомится с ходом реализации проектов, курируемых катарским комитетом.



Аль-Эмади должен был прибыть в Газу в прошлый вторник, чтобы попытаться предотвратить эскалацию безопасности со стороны палестинских группировок, но визит был отложен