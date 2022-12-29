



Посол Израиля во Франции сдержала обещание, подав в отставку



Посол Израиля во Франции Яэль Герман подала в отставку, сдержав свое обещание.



Дипломат решила покинуть должность в знак протеста против нового правительства Биньямина Нетаниягу.



Герман считает, что она не может действовать вопреки своим собственным убеждениям. Напомним, что ее назначил Яир Лапид в августе прошлого года.



По словам дипломата, она была горда и счастлива тем, что представляла уходящее правительство. Руководство же Нетаниягу она считает угрозой для демократии.



"В этих обстоятельствах я не могу действовать вопреки своим собственным убеждениям и продолжать представлять политику, которая так радикально отличается от всего, во что я верю", – пояснила она.



