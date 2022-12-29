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Посол Израиля во Франции сдержала обещание, подав в отставку
29.12.2022 15:43 Алина Груднева

Посол Израиля во Франции сдержала обещание, подав в отставку


Посол Израиля во Франции Яэль Герман подала в отставку, сдержав свое обещание.

Дипломат решила покинуть должность в знак протеста против нового правительства Биньямина Нетаниягу.

Герман считает, что она не может действовать вопреки своим собственным убеждениям. Напомним, что ее назначил Яир Лапид в августе прошлого года.

По словам дипломата, она была горда и счастлива тем, что представляла уходящее правительство. Руководство же Нетаниягу она считает угрозой для демократии.

"В этих обстоятельствах я не могу действовать вопреки своим собственным убеждениям и продолжать представлять политику, которая так радикально отличается от всего, во что я верю", – пояснила она.

 

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