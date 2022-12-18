



Посол Израиля во Франции пригрозила уйти в отставку

Посол Израиля во Франции Яэль Герман пригрозила уйти в отставку.

Об этом она сказала в интервью i24NEWS.

"Я не уверена, что смогу представлять новое правительство, поэтому, если я не смогу его представлять, я уйду в отставку. Я посмотрю, какое у нас будет правительство, и что мы будем делать. Кроме того, я посмотрю, какие законы будут приняты на этой неделе, тогда я приму решение", - сказала она.

Герман была назначена на должность посла Израиля в Париже в прошлом году.