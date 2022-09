Посол Израиля в Великобритании поздравила Лиз Трасс с назначением

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели поздравила Лиз Трасс с назначением на должность премьер-министра королевства.



"Вы всегда были настоящим другом Израиля, и я с нетерпением жду совместной работы, чтобы вывести наше прочное двустороннее партнерство на новый уровень", - написала Хотовели в Twitter.



Congratulations to @trussliz on your appointment as Prime Minister of the United Kingdom!



You have always been a true friend of #Israel and I look forward to working together in taking our strong bilateral partnership to new heights. 🇮🇱🤝🏻🇬🇧



Behatzlacha! (Good luck!) 👍🏻 pic.twitter.com/NLYK66M1SV