



Посол Израиля в Украине о протестах: Это нормально в условиях демократии

В Израиле в последние месяцы проходят массовые протесты против правительственной судебной реформы. В израильском обществе есть разногласия, но в стране "сильная демократия", и есть надежда, что текущий политический кризис разрешат мирным способом, считает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Об этом он сказал в интервью изданию "ГОРДОН".



Во время интервью журналист отметила, что происходящее сейчас в Израиле – массовые антиправительственные протесты под лозунгами "Нет диктатуре!" – "немного настораживает" Запад. Демонстранты критикуют правительство Биньямина Нетаньяху за попытку влиять на выбор судей Верховного Суда и борьбу с демократией.



“Я думаю, вы понимаете, что как дипломат я не могу касаться израильской внутренней политики. Тем более высказывать свое мнение на эту тему. Но в Израиле пришло к власти новое правительство после выборов, которое решило продвигать юридическую реформу. С тем, как это делают , многие не согласны в оппозиции", – сказал Бродский.



По его версии, после этого "люди, поддерживающие оппозиционные партии", вышли на улицы.



"Это нормально в условиях демократии. Это происходит не только в Израиле – это происходит в любой демократической стране. Это происходило в Украине неоднократно, это происходит во Франции, это происходит в Соединенных Штатах, и это неотъемлемое право граждан выражать свою позицию. Поэтому я не стал бы сильно переживать по поводу того, что происходит", – подчеркнул дипломат.



Он признал, что ситуация свидетельствует, что "есть проблема, есть разногласия", но никто этого не скрывает.



"Израиль – страна в политическом смысле достаточно поляризованная. И, к сожалению, это сказывается и на стабильности власти в Израиле. Вы знаете, что у нас был ряд выборов: одни за другими с интервалом несколько месяцев. Это, конечно, свидетельствует о том, что это проблема, но это внутренняя проблема, с которой все демократии сталкиваются – с которой они справятся, если это сильная демократия, а Израиль – это сильная демократия, она доказала это, потому что она сохранилась и вопреки войнам, и несмотря на другие трагические события", – сказал Бродский.



Посол отметил, что при таких кризисах у власти всегда есть соблазн пойти в сторону авторитаризма, ограничить политические свободы, но в Израиле по этому пути не пошли.



"И я уверен, что не пойдут и сейчас... Надеюсь, что кризис разрешат мирным способом. И я думаю, что все в Израиле, в конце концов, надеются именно на это. Потому что израильтяне, несмотря на разные политические взгляды, – это один народ, объединенный общей целью и желающий для Израиля только мира и процветания", - подчеркнул Бродский.



