



Посол Израиля в Украине: наша политика в отношении войны является однозначной

Позиция Израиля в отношении войны в Украине не может называться "пророссийским нейтралитетом".



Такое заявление в интервью ZN.ua сделал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



"С самого первого дня войны Израиль называл вещи своими именами и назвал российскую агрессию агрессией. Моя страна не только поддержала в начале войны решение ООН, осудившей российскую агрессию, но и стала соавтором данной резолюции. С тех пор эта позиция Израиля не менялась, она четкая, прозрачная и однозначная: мы осуждаем войну и российскую агрессию против Украины", - подчеркнул он.



По словам дипломата, и предыдущее, и нынешнее правительство Израиля осуждали происходящее в Украине. Например, произошедшее в Буче было определено, как военное преступление.



"Осуждение военной агрессии России было и после создания правительства Нетаниягу. Побывавший в Киеве министр иностранных дел Эли Коэн также осудил агрессию России. Возможно, украинскую сторону не устраивают какие-то формулировки, но у Израиля есть свои четкие "красные линии", где на первом месте — защита нашего населения и безопасность нашего государства. Я думаю, что это вполне нормально и логично. Как я уже сказал, Израиль назвал то, что происходит, российской агрессией, осудил ее, и я не думаю, что можно ожидать еще чего-то от Израиля: предельно четкое определение того, что произошло, было уже дано", - подчеркнул он.

