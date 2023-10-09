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Посол Израиля в Украине Бродский обратился к украинцам. Видео
09.10.2023 10:16 Раиса Вовк

Посол Израиля в Украине Бродский обратился к украинцам. Видео

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский обратился к украинцам со словами благодарности за соболезнование и поддержку государства в связи с нападением палестинских боевиков ХАМАС. Об этом говорится в видеообращении дипломата в Сети.

"Идет нападение террористов на государство Израиль. Это огромная трагедия - более 700 погибших, тысячи раненых израильтян", - подчеркнул Бродский.

Также он поблагодарил мэрию города Киев за израильские флаги на улицах и всех украинцев за сочувствие и мощную поддержку.

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