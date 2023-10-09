



Посол Израиля в Украине Бродский обратился к украинцам. Видео

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский обратился к украинцам со словами благодарности за соболезнование и поддержку государства в связи с нападением палестинских боевиков ХАМАС. Об этом говорится в видеообращении дипломата в Сети.



"Идет нападение террористов на государство Израиль. Это огромная трагедия - более 700 погибших, тысячи раненых израильтян", - подчеркнул Бродский.



Также он поблагодарил мэрию города Киев за израильские флаги на улицах и всех украинцев за сочувствие и мощную поддержку.