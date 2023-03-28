



Посол Израиля в США встретился с лидером демократов в Палате представителей

Посол Израиля в США Майк Герцог встретился с лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, поскольку главный дипломат Израиля в Вашингтоне стремится разрядить напряженность отношений с администрацией Байдена.

“Сегодня у меня была отличная встреча с лидером демократов Джеффрисом, стойким сторонником Израиля. Мы обсудили проблемы и возможности в нашем регионе и его предстоящий визит в Израиль. Я поблагодарил его за его глубокую приверженность израильско-американским отношениям”, – написал Герцог в Twitter.

На прошлой неделе Герцога вызвали в Государственный департамент, где заместитель госсекретаря Венди Шерман выразила гнев администрации Демократической партии в связи с принятием Кнессетом закона, разрешающего переселение жителей северных поселений, эвакуированных Израилем в 2005 году.Высокопоставленный американский чиновник сообщил что решение о вызове израильского посла было вызвано напряжением по множеству вопросов, от усилий правительства по пересмотру судебной системы до его политики в отношении палестинцев.