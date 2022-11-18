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Посол Израиля в США поблагодарил Пелоси
18.11.2022 07:09 Алина Груднева

Посол Израиля в США поблагодарил Пелоси

Посол Израиля в США Майк Херцог прокомментировал решение уходящей с поста спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться на пост лидера Демократической партии, но оставаться полноправным ее членом.

 
"Поскольку она начинает новую главу в ее жизни, я хочу поздравить Нэнси Пелоси с проведением исторического срока в качестве спикера Палаты представителей", - сказал он.
 
Посол поблагодарил ее за многолетнюю общественную деятельность и постоянную работу по укреплению израильско-американских отношений.

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