



Посол Израиля в США поблагодарил Пелоси

Посол Израиля в США Майк Херцог прокомментировал решение уходящей с поста спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться на пост лидера Демократической партии, но оставаться полноправным ее членом.

"Поскольку она начинает новую главу в ее жизни, я хочу поздравить Нэнси Пелоси с проведением исторического срока в качестве спикера Палаты представителей", - сказал он.

Посол поблагодарил ее за многолетнюю общественную деятельность и постоянную работу по укреплению израильско-американских отношений.