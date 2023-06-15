



Посол Израиля в США: Иерусалим не совсем против переговоров США с Ираном

Посол Израиля в США Майкл Герцог указывает на некоторую гибкость Израиля в отношении усилий администрации Байдена по заключению временного ядерного соглашения с Ираном.



“Дипломатия — это не обязательно плохо”, — говорит Герцог, обсуждая усилия администрации Байдена во время мероприятия, организованном организацией "Демократическое большинство за Израиль", сообщает Haaretz.



“Насколько нам известно, дипломатия сама по себе и такое понимание не обязательно плохи в той мере, в какой они могут способствовать деэскалации ситуации”, — говорит Герцог.



“Для нас, чтобы дипломатия принесла положительный результат, она должна быть подкреплена очень сильным сдерживанием Ирана и реальной военной угрозой. Иранцы ничего не дадут бесплатно или добровольно, и должно быть очень сильное сдерживание в отношении Ирана”, — добавляет он, подтверждая позицию Израиля, что страна не связана никаким ядерным соглашением, которое мировые государства подпишут с Ираном и будут действовать против Исламской республики, если она сочтет это необходимым.



Согласно сообщениям ивритских СМИ, ранее на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформировал официальных лиц о деталях потенциальной ядерной сделки между США и Ираном, которую Израиль сможет принять.



