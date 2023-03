Посол Израиля в ООН: Лживое освещение New York Times подвергает евреев опасности

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан на прошлой неделе обвинил New York Times в “откровенной антиизраильской предвзятости”, заявив, что “лживое” освещение событий изданием подвергает опасности евреев во всем мире. В двухстраничном письме исполнительному редактору Times Джозефу Кану посол процитировал годовое исследование Times, проведенное Университетом Бар-Илан.



“Несмотря на то, что Израиль является всемирно известной силой добра, ваша публикация намеренно и систематически скрывает правду от своих читателей, изображая крайне искаженную и фальсифицированную реальность, в которой Израиль является корнем всего зла”, – говорится в письме Эрдана. “NYT намеренно игнорирует факты и предпочитает ложно заклеймить Израиль как грубого нарушителя прав человека”.



Эрдан подкрепил свои утверждения доказательствами, которые, по его словам, продемонстрировали “ненависть газеты к еврейскому государству”.



“На каждую статью, в которой Израиль изображался в положительном свете, пять демонизировали еврейское государство. Такое ошеломляющее несоответствие не может быть простой случайностью”, – написал он. “Количество колонок, осуждающих Израиль, почти в два раза превышает количество колонок, осуждающих Иран, одного из самых злостных нарушителей прав человека в мире и государство номер один, спонсирующее терроризм. Может быть, это совпадение?”



“Выборочные репортажи Times передают подтекст, в котором Израиль – монстр, а палестинцы – вечные жертвы. Это полное искажение реальности и моральное банкротство в колоссальных масштабах”, – написал Эрдан, обвинив издание в “обелении палестинского террора”.



“Большая часть сегодняшней агрессии к евреям принимает форму ненависти к Израилю. И часть вины за этот растущий фанатизм лежит на ваших плечах. Клеветнические нарративы New York Times активно способствуют росту ненависти к моей стране, и в результате ваши публикации ставит под угрозу евреев во всем мире”, – считает Эрдан.

I presented data proving the @nytimes shows a distorted image of Israel. During 2022, there were almost 2x more number of opinion columns against Israel than Iran & only 4 articles published against Hezbollah/Hamas/Islamic Jihad. The Times encourages hatred of 🇮🇱 & endangers Jews pic.twitter.com/9MuBaZcQF5