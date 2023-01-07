Новости » Политика
Посол Израиля в ООН: Израиль не нарушил статус-кво и не планирует этого делать
07.01.2023 12:41 Наталья Богинская

Посол Израиля в ООН: Израиль не нарушил статус-кво и не планирует этого делать

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций сказал, что он был “вне себя от радости”, когда узнал об экстренном заседании Совета Безопасности ООН по поводу “тихого и беспрецедентного” визита министра Израиля на Храмовую гору Иерусалима.

“Я думаю, если этот важный орган собирается для обсуждения такого тривиального вопроса, то мы достигли мира во всем мире в одночасье”, – сказал Гилад Эрдан, иронизируя над решением Совета.

Большая часть Совета безопасности ООН не разделила точку зрения Эрдана на визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в место, которое служит очагом конфликта с палестинцами.

Роберт Вуд, дипломат, представляющий США, заявил Совету Безопасности: “Мы обеспокоены любыми односторонними действиями, которые усугубляют напряженность или подрывают жизнеспособность решения о создании двух государств”. Он добавил, что США “твердо поддерживают сохранение исторического статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме, особенно на Храмовой горе”.

Эрдан отметил, что Бен-Гвир вошел через единственный немусульманский вход на Храмовую гору во время, установленное для входа евреев, вошел один, за исключением личных телохранителей, и не пытался молиться.

По мнению посла, “Израиль не нарушил статус-кво и не планирует этого делать. Единственная сторона, которая меняет статус-кво, — это Палестинская автономия. Почему? Потому что, превратила это место в поле битвы”

Эрдан назвал утверждения посла Палестинской администрации в ООН Рияда Мансура о том, что комплекс Храмовой горы является святым местом исключительно для мусульман, “чистым антисемитизмом”.

На заседании Совета Безопасности ООН в четверг не было ни резолюции, ни совместного заявления 15 его  членов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы