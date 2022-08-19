



Посол Израиля в Германии: "Сомневаюсь, что Аббаса снова пригласят"

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, вероятно, не будет приветствоваться в Германии в течение некоторого времени после провокационного заявления, в котором он обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" против палестинцев.



Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил изданию The Media Line, что немецкие политики "в ярости на Аббаса за то, что он использует полученное им положение".



"Судя по тому, что я вижу, я сомневаюсь, что Абу Мазена снова пригласят сюда в ближайшее время", - заявил дипломат.