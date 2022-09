Посол Израиля в Азербайджане выразил поддержку народу Ирана

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил поддержку народу Ирана во время своего поздравления с Рош ха-Шана "всех наших друзей в Азербайджане и во всем мире" в Twitter.



"5 783 года назад был создан первый человек. Сегодня мы солидарны с народом Ирана, который борется именно за ценности, которые мы прославляем сегодня: гуманность, равенство и свободу", — написал Дик.



Happy new year, Shana Tova to all our friends in Azerbaijan and around the world!



5783 years ago the first human was created. Today we stand in solidarity with the people of Iran who fight exactly for the values we celebrate today: humanity, equality and freedom.

