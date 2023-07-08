



Посол Израиля: Украина поддерживает 90% антиизраильских резолюций в ООН

Украина поддерживает большую часть антиизраильских резолюций в ООН, в то время, как Израиль поддержал документ с осуждением российской агрессии.



Об этом в интервью ZN.UA сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



"Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях по жизненно важным для вашей страны вопросам. Например, мы поддержали мирный план Зеленского и осудили российскую агрессию. К сожалению, я не могу сказать того же об Украине, потому что ситуация диаметрально противоположная", - подчеркнул он.



По словам дипломата, эта ситуация является "ненормальной", особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами.



"Если Украина считает Израиль дружественным государством и обращается к нему с просьбами, то ваша страна должна поддерживать мою страну по вопросам, важным для нас, — так же, как Израиль поступает в отношении Украины по вопросам, являющимся жизненно важными для вас", - считает он.