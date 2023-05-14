



Посол Израиля призывал игнорировать “позорное” мероприятие ООН “День Накбы

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в воскресенье направил своим коллегам открытое письмо, в котором призвал их пропустить мероприятие “День Накбы”, запланированное на понедельник.



“Мысль о том, что международная организация может отметить создание одного из своих государств-членов как катастрофу или стихийное бедствие, ужасна и отвратительна”, – написал Эрдан в письме, отметив, что после того, как Израиль провозгласил независимость в ООН 14 мая 1948 года, на его территорию вторглись армии пяти соседних арабских стран.



"Несмотря ни на что, Израиль вышел победителем из Войны за независимость, но даже спустя 75 лет палестинцы и арабы отказываются признать свою роль в конфликте", -- пояснил Эрдан.



“Мероприятие, посвященное Дню Накбы – это явная попытка исказить историю, игнорируя тот факт, что те, кто изображает себя жертвами, на самом деле были агрессорами, развязавшими войну на пяти фронтах против недавно созданного Государства Израиль”, – написал посол. “Этой ужасающей фальсификации ни в коем случае нельзя потворствовать.



По его словам, это событие усугубляет существующий антисемитизм.



“Это не только оправдывает ненависть к евреям , но и дает палестинцам зеленый свет для продолжения использования международных органов для продвижения своих клеветнических нарративов”, – подчеркнул представитель Израиля.

“Участие в односторонних палестинских инициативах, которые ложно клеймят Израиль как источник всего зла, не приближает конфликт к окончанию, а только способствует разжиганию напряженности”, – добавил он.