Посол Израиля покинул выступление президента Ирана в ООН

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан вышел во время выступления президента Ирана Эбрагима Раиси и оставил на своем месте фотографию своих бабушки и дедушки, переживших Холокост.



Этот шаг направлен на протест против недавних комментариев Раиси, которые ставят под сомнение Холокост, сообщает Times of Israel.



"Это новый моральный минимум для ООН. Отрицатель Холокоста, совершающий массовые убийства, поднимается на трибуну ООН, чтобы выразить свою ненависть. Каждому послу, который остается послушать его, должно быть стыдно", - подчеркнул израильский дипломат.

