Посол Израиля почтил память жертв теракта в Мумбаи

Посол Израиля в Индии Наор Гилон посетил дом Хабада в Мумбаи и почтил память жертв теракта, произошедшего 26 ноября 2008 года.



Об этом посол сообщил в социальных сетях.



"Сегодня я присоединяюсь к народу Индии и от всего сердца отдаю дань уважения всем жертвам ужасного теракта в Мумбаи. Израиль и Индия едины в горе, а также в борьбе с терроризмом", - написал израильский дипломат.





Today, I join the people of India in paying my heartfelt tribute to all victims of the terrible #MumbaiTerrorAttack of 26/11.



Visiting the #Chabad house and hearing all about the tragedy was an emotional moment.



🇮🇱&🇮🇳 stand united in grief but also in fighting terrorism🙏 pic.twitter.com/gwwPBIWvON