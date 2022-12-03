



Посол Израиля поблагодарил жителей Индии за поддержку после антисемитских угроз

Посол Израиля в Индии Наор Гилон поблагодарил индусов за поддержку после получения им антисемитских угроз.

"Гитлер был великолепен, когда сжигал таких подонков, как вы. Он был великим человеком", написал послу пользователь, призвав его "отвалить от Индии".

Инцидент произошел после того, как на церемонии закрытия фестиваля IFFI 2022 Яир Лапид, возглавлявший жюри, сказал, что встревожен и шокирован тем, что фильм "Кашмирские файлы" режиссера Вивека Агнихотри показан на мероприятии.

В открытом письме в Твиттере посол извинился перед Индией и сказал, что, как сын пережившего Холокост, он был очень обижен. Он сказал, что Лапиду должно быть "стыдно" и что он "наихудшим образом" злоупотребил индийским приглашением в судейскую коллегию.