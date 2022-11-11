



Посол Израиля отреагировал на позицию Украины по палестинской резолюции в ООН

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский отреагировал на поддержку Украиной палестинской резолюции в ООН, написав в Twitter, что такая позиция не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной.



"Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", - заявил Бродский.