



Посол Израиля: ООН основана на пепле Холокоста, но игнорирует свою цель

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал всемирную организацию за ее непропорциональное внимание к Израилю и за антисемитизм в ее рядах, выступая перед Генеральной Ассамблеей в пятницу, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.



“ООН была основана на пепле Холокоста. Она был создан для того, чтобы подобная тьма никогда больше не постигла человечество”, – сказал Эрдан. “Это живой памятник ужасам, пережитым еврейским народом”.



“ООН несет ответственность за то, чтобы возглавить мир в борьбе с ненавистью, но, к сожалению, когда дело доходит до борьбы с антисемитизмом, ООН игнорирует свою цель”, – сказал он аудитории, в которую входили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и люди, пережившие Холокост.

“Когда растет антисемитизм и распространяется отрицание Холокоста, слов недостаточно”, — сказал Эрдан. “Что сделала ООН в прошлом году для борьбы с фанатизмом?”



Посол Израиля раскритиковал ООН за бездействие в отношении официальных лиц, делавших антисемитские заявления, включая двух назначенных ООН следователей по Израилю, Милуна Котари и Франческу Алабанезе.



“Подобно Котари, Альбанезе по-прежнему остается в своей роли и не встретила никакого осуждения со стороны ООН”, – сказал Эрдан.

Ни один из официальных лиц не столкнулся с какими-либо последствиями со стороны ООН за свой антисемитизм.



Эрдан также раскритиковал агентство ООН по делам палестинцев за антисемитизм в его рядах, заявил, что другие агентства ООН искажают данные о потерях в израильско-палестинском конфликте, преуменьшая количество смертей израильтян.



“Когда дело доходит до всего, что связано с Израилем, эта организация очень быстро реагирует и осуждает, но когда дело доходит до ненависти к евреям, молчание оглушительно”, — сказал он. “Эти двойные стандарты позорны”.



«Мы все знаем, что за клеветой антисемитизма всегда следуют ужасные действия, поэтому я прошу вас, чтобы за нашими сегодняшними словами также последовали действия. ООН должна помнить о своей миссии и истории. Он должен выступить против антисемитизма», — сказал Эрдан.



