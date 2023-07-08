



Посол Израиля объяснил, почему его украинского коллегу вызывали в МИД

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему его украинского коллегу Евгения Корнийчука вызывали в министерство иностранных дел для беседы.



Такое заявление дипломат сделал в интервью ZN.ua.



"Последнее заявление украинского посла о том, что Израиль никак не помогает Украине и солидаризировался с Россией, вызвало негодование в израильском МИДе. Поэтому посол и был вызван для очень серьезного разговора", - пояснил он.



По мнению Бродского, утверждения Корнийчука "абсолютно беспочвенны и особенно обидны", поскольку Израиль продолжает оказывать помощь Украине.



Эти заявления особенно неуместны через несколько дней после приезда в нашу страну первой леди Елены Зеленской. Нам кажется, что подобные заявления абсолютно контрпродуктивны. У меня, честно говоря, возникает вопрос: осознают ли люди, делающие их, что они наносят ущерб не только отношениям между Израилем и Украиной? Они наносят ущерб самой Украине и ее интересам: эти заявления, равно как и голосование в ООН против Израиля, отрицательно сказываются на поддержке вашей страны среди израильтян", - подчеркнул посол.





