



Посол Израиля объяснил, почему его страна не может полноценно помочь Украине

Израиль демонстрирует довольно сдержанный подход к помощи для Украины, которая с февраля 2022 года борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России. Причина в том, что у Израиля и Кремля есть определенные договоренности в сфере безопасности.



Об этом рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в интервью изданию The Washington Post. Он отметил, что речь идет о таких договоренностях, которые якобы "нельзя переступить".



Издание отмечает, что Кремль разрешает ВВС Израиля наносить удары по иранским поставкам оружия, используя для этого воздушное пространство Сирии, которое находится под контролем РФ. Израиль считает уничтожение поставляемых Ираном вооружений критически важным для своей национальной обороны.



Бродский подчеркнул, что "ни одно правительство Израиля не рискнет ставить под угрозу эту договоренность ради любой третьей стороны, включая Украину".



По его словам, Израиль не является членом НАТО и находится в "гораздо более хрупкой ситуации".



Напомним, Израиль по просьбе США согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов. Какое оборудование было закуплено – пока не сообщается, однако точно известно, что оно будет передано Украине через одну из стран-членов НАТО.