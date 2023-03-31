



Посол Израиля: для Украины "Железный купол" не подходит

Украине для защиты не подходит израильская система "Железный купол".



Такое заявление сделал посол Израиля Михаэль Бродский в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.



"Железный купол" – это просто красивое название для противоракетной системы, которая умеет – и довольно успешно – сбивать ракеты малого радиуса действия, довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из Газы. К сожалению, для Украины, учитывая те угрозы, с которыми она сталкивается, эта система не подходит. В Украине это тоже прекрасно понимают. Я помню, что даже министр обороны, господин Резников, об этом говорил: что "Железный купол" не подходит для Украины", - отметил он.



По словам Бродского, это очень дорогостоящая система. В частности, крайне дорогими является производство этой системы, и ракеты, которые используются для того, чтобы сбить вражеские цели.



"В ситуации с Украиной нет никакого смысла в этих системах. Но у Израиля есть другие системы. Это не наши системы – это в основном американские Patriot, которые, кстати, уже начала получать Украина, насколько я знаю. И эти системы как раз более эффективны против баллистических ракет: таких, как, например, "Искандер", и других ракет, которыми пользуется сегодня Россия против Украины. И недаром Украина сегодня просит своих союзников поставить именно эти системы, которые гораздо более эффективны против тех угроз, с которыми она сталкивается", - добавил он.



